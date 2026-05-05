Produtor e diretor musical Guto Graça Mello morre aos 78 anos

Guto estava internado há mais de um mês no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro

Guto Graça Mello, diretor e produtor musical (Foto: TV GLOBO / João Miguel Júnior)

Guto Graça Mello, diretor e produtor musical, faleceu aos 78 anos nesta terça-feira (5).

Ele estava internado há mais de um mês no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, devido a uma queda. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória, segundo a família.

Guto produziu mais de 500 canções da Música Popular Brasileira, entre elas, sucessos de artistas como Roberto Carlos, Rita Lee e Xuxa. Na televisão, fez sua carreira na Globo, produzindo trilhas sonoras de novelas. Seu nome assina a trilha sonora de mais de 30 filmes, além da clássica música-tema do ‘Fantástico’.

O diretor foi cunhado da atriz Marília Pêra, que passou três anos casada com o irmão dele, o ator Paulo Graça Mello.

Guto deixa sua esposa, a atriz Sylvia Massari, duas filhas e dois enteados.