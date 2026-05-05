Recife recebe Alceu Valença em noite especial no Classic Hall
Recife se prepara para uma noite especial no próximo dia 15 de maio, quando Alceu Valença desembarca em sua terra natal com a turnê "80 Girassóis"
Publicado: 05/05/2026 às 12:13
Turnê de Alceu Valença chega em Recife, no Classic Hall, no dia 15 de maio (Foto: Divulgação PECK)
Recife se prepara para uma noite especial no próximo dia 15 de maio, quando Alceu Valença desembarca em sua terra natal com a turnê “80 Girassóis”. O show, que celebra os 80 anos de vida do artista, acontece no Classic Hall e promete um encontro carregado de afeto com o público pernambucano.
Depois de passar por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Florianópolis e Curitiba, o projeto chega ao Recife reafirmando a forte ligação do cantor com suas origens. No repertório, sucessos que atravessam gerações, como “Anunciação” e “Belle de Jour”, além de momentos dedicados ao frevo e às manifestações culturais que marcaram sua trajetória. Uma celebração à altura de um dos maiores nomes da música brasileira — e, claro, com sabor ainda mais especial em casa.
A turnê é produzida pela Peck Produções e pela MV Produções, com patrocínio master do Banco do Brasil.