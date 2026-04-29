Curta pernambucano "À moda antiga" explora os limites entre a IA e o cinema

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O cinema pernambucano, marcado por invenção estética e experimentação, ganha uma nova aposta com o curta-metragem “À moda antiga”, dirigido por André Pinto. A produção está em fase de pós-produção e deve ser finalizada no segundo semestre, trazendo o uso da inteligência artificial como elemento central da criação visual.

A obra propõe uma reflexão sobre os limites entre humanidade e tecnologia, em uma distopia ambientada no Recife. Na trama, a cidade aparece devastada por uma inundação catastrófica, onde apenas os prédios mais altos resistem, transformando o cenário urbano em personagem da narrativa.