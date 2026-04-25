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Raphaela Santos, João Gomes e Priscila Senna entre as atrações do São João de Surubim 2026

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Publicado: 25/04/2026 às 10:29

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Com programação robusta e estrutura ampliada, o São João de Surubim já se prepara para mais uma edição de destaque em 2026. O evento será realizado em cinco datas: 18, 20, 25, 26 e 27 de junho, no Parque J. Galdino, reunindo mais de 20 atrações nacionais e consolidando a cidade como um dos principais destinos juninos do Nordeste.

Entre os nomes confirmados estão nomes como Raphaela Santos, João Gomes, Priscila Senna, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Luan Santana e Henrique & Juliano, além de outros artistas que compõem a grade voltada principalmente ao forró e sertanejo.

João Gomes , Priscila Senna , São João
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