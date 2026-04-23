1ª edição da TH Awards reúne influenciadoras em noite de celebração no Recife

(Karol Rodrigues/DP Foto)

DERICK SOUZA ([email protected])

Com o slogan “Celebrando a Excelência e a Inovação”, a 1ª edição do TH Awards abrilhantou o Ballroom Recife em uma noite badalada que marcou a celebração dos resultados conquistados ao longo de 2025. A iniciativa reuniu influenciadoras, parceiros e convidados em um encontro inédito promovido pela TH Assessoria, que vem se destacando no mercado de publicidade digital.

Fundada em abril de 2024, a empresa se consolidou no segmento ao atuar na conexão entre marcas e criadoras de conteúdo. Hoje, o casting reúne 18 influenciadoras, formando um time 100% feminino que soma mais de 1 milhão de seguidores e se destaca pelo engajamento com o público.

A premiação destacou o desempenho das participantes ao longo do último ano, com categorias criativas que traduzem diferentes perfis e estilos. Entre elas, títulos como “Rainha das Publis”, “Rainha do Baile”, “Energia que contagia”, “Diva acessível” e “Fada Sensata” deram o tom descontraído da noite.

Para Thyana Araújo, CEO da TH, realizar o evento simboliza a consolidação de um ciclo de crescimento acelerado. “A TH tem apenas dois anos no mercado, como assessoria especializada em influenciadores digitais. Vimos a necessidade de profissionalizar essa área e, em tão pouco tempo, construímos um legado de muito trabalho e dedicação, com resultados exponenciais tanto para as influenciadoras quanto para os nossos clientes”, afirmou.

Ela reforça que a celebração também é um reconhecimento coletivo. “Eu não queria só celebrar. Queria valorizar o meu time de influenciadoras por tanta dedicação, por buscarem se especializar cada vez mais e por estarem abertas a ouvir e evoluir. Também fizemos questão de reunir agências parceiras e clientes que estiveram conosco ao longo de 2025, inclusive marcas que contrataram o casting inteiro de uma vez só”, destacou.

Thyana também pontua o crescimento da empresa e a abertura para novos talentos. “Nós hoje estamos com 18 influenciadoras e, nesta quinta-feira (23), estamos abrindo o casting para receber novas criadoras. Isso mostra a confiança das empresas no nosso trabalho e das influenciadoras na nossa condução de carreira”, disse.

A CEO ainda destacou o caráter estratégico do evento. “Essa é uma noite de celebração, mas sobretudo de networking, onde agências, empresas e influenciadoras saem daqui com novos contatos e oportunidades de negócio. É o primeiro ano do TH Awards, mas a ideia é que isso cresça ainda mais e se torne uma tradição”, completou.

Sobre o desempenho comercial do casting, Thyana revelou o impacto alcançado em 2025. “Em 2025, nós chegamos a vender mais de 1 milhão de reais em publicidade. Não consigo precisar o número exato de marcas, porque foram muitas. Foi um resultado construído com influenciadoras de diferentes portes, das nano às maiores, o que mostra a força do trabalho coletivo e da dedicação de todas”, concluiu.

Além das homenagens, a ocasião também reforçou a conexão com empresas parceiras. Ao todo, mais de 40 marcas já trabalharam com o casting em 2025, evidenciando o crescimento do mercado de influência digital no Recife.