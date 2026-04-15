Pernambucano Amaro Freitas vence Prêmio Paul Acket 2026

Natural do Recife, o artista vem ganhando projeção internacional com uma sonoridade própria

Pianista Amaro Freitas (Foto: Helder Tavares/Divulgação)

O pianista pernambucano Amaro Freitas foi anunciado como vencedor do Prêmio Paul Acket 2026, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar a honraria, voltada a artistas de destaque e originalidade no cenário global.

A entrega acontece durante o NN North Sea Jazz Festival, um dos mais importantes do mundo, realizado em Roterdã, na Holanda, no dia 11 de julho. Na mesma ocasião, o músico também se apresenta com seu trio.

Natural do Recife, o artista vem ganhando projeção internacional com uma sonoridade própria, que combina o jazz contemporâneo a influências afro-brasileiras, indígenas e da cultura popular, propondo uma abordagem inovadora do gênero.

No álbum Y’Y (2024), ele presta homenagem à Amazônia e explora diferentes paisagens sonoras, transitando entre momentos de intensidade e contemplação.

A escolha partiu de um júri internacional e reforça a força da música instrumental brasileira no exterior, consolidando Amaro como um dos nomes mais relevantes do jazz atual.

