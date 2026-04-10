O Grande Livro de Mesas do Brasil é lançado em noite prestigiada na APL

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Em noite prestigiada, a Academia Pernambucana de Letras abriu suas portas para o lançamento de “O Grande Livro de Mesas do Brasil”, assinado pelo cearense Francisco Campelo. O evento também marcou a primeira exibição pública de uma louça histórica pertencente ao Barão Rodrigues Mendes.

A obra, com 576 páginas, reúne 69 mesas produzidas em 16 estados e no Distrito Federal, explorando a arte de receber em diferentes regiões do país. Pernambuco aparece em destaque com produções assinadas por nomes da sociedade pernambucana como Clara Dubeux, Marta Freire, Neném Brennand e Tetê Moura.