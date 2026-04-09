São João de Petrolina 2026 anuncia programação completa; confira atrações

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A programação oficial do São João de Petrolina foi divulgada e promete movimentar o Sertão pernambucano entre os dias 19 e 27 de junho. As apresentações no Pátio de Eventos reúnem grandes nomes da música nacional, consolidando o festejo como um dos principais do calendário junino do Nordeste.

Entre as atrações confirmadas estão nomes pernambucanos como João Gomes, Raphaela Santos, Priscila Senna, Léo Foguete, PV Calado e Lipe Lucena, além de artistas consagrados como Marisa Monte, Ivete Sangalo, Simone Mendes, Xand Avião, Luan Santana e Wesley Safadão, que devem atrair grande público ao longo dos nove dias de evento.