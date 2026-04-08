Festival de Inverno de Garanhuns passa a ser reconhecido como manifestação da cultura nacional

Criado em 1990, o Festival de Inverno de Garanhuns completa 35 anos em 2025. (Felipe Souto Maior - Secult-PE/Fundarpe)

O Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), realizado no Agreste de Pernambuco, foi reconhecido como manifestação da cultura nacional por meio de lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e reforça a importância do evento no cenário cultural do país.

Realizado desde 1991, o festival é considerado um dos maiores eventos multiculturais da América Latina. O reconhecimento oficial estabelece o FIG como uma expressão cultural de relevância nacional, integrando-o ao conjunto de manifestações reconhecidas pelo Brasil.

A edição de 2026 já tem data confirmada e será realizada entre os dias 9 e 26 de julho, com 18 dias de programação gratuita. A expectativa é de atividades distribuídas em mais de 20 polos culturais, reunindo diferentes linguagens artísticas.

Neste ano, o festival chega à sua 34ª edição mantendo a proposta de valorização da diversidade cultural. A Praça Mestre Dominguinhos, principal palco do evento, deve concentrar apresentações musicais com ritmos que vão do forró ao pop, passando por rock, MPB, samba, brega, rap, trap e reggae.