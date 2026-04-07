Pernambucanos são destaque no elenco de "Save The Day", novo filme em produção
Publicado: 07/04/2026 às 08:57
Pernambuco estará muito bem representado no filme “Save The Day”, adaptação cinematográfica do livro de Juliana Rosenthal, com a presença dos atores Ademara, que já integrou a equipe de multimídia do Diario de Pernambuco entre 2018 e 2019, Pedro Wagner e Clarissa Pinheiro. O trio integra o elenco da produção, que tem início das filmagens previsto para este mês.
O longa reúne ainda nomes como Maisa, Giovanna Lancellotti, Katiuscia Canoro e Igor Jansen, ampliando o elenco da adaptação.
O roteiro é assinado por Luanna Guimarães, com direção de Cris D’Amato. A coordenação de roteiro fica por conta de Giuliano Cedroni, com consultoria de Tiago Melo e assistência de Luiz Filipe Noé. A produção é assinada por Ventre Studio, Trema e Buena Vista International.
