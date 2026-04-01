Lia de Itamaracá é homenageada com o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz

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Aos 82 anos, a cantora e mestra da cultura popular Lia de Itamaracá foi homenageada pelo Senado Federal com o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, reconhecimento concedido a personalidades que se destacam na defesa dos direitos das mulheres e das questões de gênero no país.

Reconhecida como a maior cirandeira do Brasil, Lia foi a única pernambucana entre os 15 nomes agraciados na edição de 2026 da premiação, reforçando a importância de sua trajetória para a cultura popular. A indicação da artista foi feita pela senadora Teresa Leitão, que destacou o papel de Lia na valorização das tradições nordestinas e na projeção da cultura pernambucana em todo o Brasil.