Iza deixa posto de Rainha de Bateria da Imperatriz e assume novo cargo
Publicado: 31/03/2026 às 07:03
( )
A cantora Iza anunciou, nesta segunda-feira (30), que não é mais Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense. A artista deixa o posto para focar na carreira musical, mas seguirá ligada à agremiação em um novo cargo, o de Rainha da Escola, criado especialmente para ela.
Em comunicado publicado em suas redes sociais, ela explicou que a decisão foi tomada após conversa com a diretoria, diante de uma nova fase profissional. Com a filha mais velha, a cantora pretende retomar a agenda de shows e projetos na música, conciliando a rotina com a permanência simbólica na escola.
A artista havia retornado à Imperatriz no Carnaval 2026, após três anos afastada. A escola desfilou com enredo em homenagem a Ney Matogrosso e conquistou o quinto lugar no Grupo Especial, reacendendo a ligação da cantora com a comunidade.