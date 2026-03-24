Apresentador da TV Tribuna/Band, Moab Augusto é internado no Recife

Ele deu entrada no Hospital dos Servidores, onde passou por avaliação médica e foi diagnosticado com pancreatite

Apresentador Moab Augusto (TV Tribuna)

O jornalista Moab Augusto, apresentador da TV Tribuna/Band, está internado desde a noite do último domingo (22), no Recife, após apresentar fortes dores abdominais. Ele deu entrada no Hospital dos Servidores, onde passou por avaliação médica e foi diagnosticado com pancreatite.