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Apresentador da TV Tribuna/Band, Moab Augusto é internado no Recife

Ele deu entrada no Hospital dos Servidores, onde passou por avaliação médica e foi diagnosticado com pancreatite

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Publicado: 24/03/2026 às 15:28

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Apresentador Moab Augusto/TV Tribuna

Apresentador Moab Augusto (TV Tribuna)

O jornalista Moab Augusto, apresentador da TV Tribuna/Band, está internado desde a noite do último domingo (22), no Recife, após apresentar fortes dores abdominais. Ele deu entrada no Hospital dos Servidores, onde passou por avaliação médica e foi diagnosticado com pancreatite.

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