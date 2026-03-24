Blog Giro
BLOG GIRO
Apresentador da TV Tribuna/Band, Moab Augusto é internado no Recife
Ele deu entrada no Hospital dos Servidores, onde passou por avaliação médica e foi diagnosticado com pancreatite
Publicado: 24/03/2026 às 15:28
Apresentador Moab Augusto (TV Tribuna)
O jornalista Moab Augusto, apresentador da TV Tribuna/Band, está internado desde a noite do último domingo (22), no Recife, após apresentar fortes dores abdominais. Ele deu entrada no Hospital dos Servidores, onde passou por avaliação médica e foi diagnosticado com pancreatite.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes