Filho de Wagner Moura posta registro raro ao lado do pai: "Pensando em você"

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Após a maratona de compromissos do Oscar, Wagner Moura recebeu uma homenagem especial do filho, Bem Moura, de 19 anos. Pelas redes sociais, o jovem compartilhou um registro ao lado do genitor. “Te amo, pai. Pensando em você”, escreveu, enquanto posavam para uma foto dentro de um elevador.

Estudante de cinema, Bem acompanhou o ator nos bastidores de “O Agente Secreto”, longa dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, filmado no Recife e indicado ao Oscar em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco.

Além dele, o astro baiano também é pai de Salvador e José, todos do seu casamento com a fotógrada Sandra Delgado, com que está junto há mais de 20 anos.