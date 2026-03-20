Exposição ‘Terras Raras’ reúne obras que exaltam cultura e protagonismo feminino

( )

O Shopping Tacaruna abre, nesta quinta-feira (19), a exposição “Terras Raras: Sagrado Feminino”, reunindo obras de cinco artesãs pernambucanas. A mostra destaca o trabalho de Carina Lacerda, Simone Souza, Mestra Neguinha, Mestra Nicinha Otília e Lenynha Tibúrcio, que transformam barro e madeira em arte, preservando tradições e saberes ancestrais.

Com curadoria de Nena Carvalho, a exposição propõe um mergulho no universo feminino dentro do artesanato, evidenciando trajetórias marcadas pela superação de preconceitos e pela construção de identidades próprias. Ao todo, cerca de 200 obras estarão expostas e disponíveis para venda, com preços a partir de R$ 110.

A mostra segue em cartaz até o dia 19 de abril, com visitação gratuita no horário de funcionamento do shopping. O público também contará com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, peças táteis e uma revista em braille, além de visitas guiadas com intérprete de Libras programadas para os dias 21 de março e 11 de abril.

Com direção geral de Eric Valença, o projeto reforça a valorização da cultura pernambucana e do protagonismo feminino. A iniciativa também chama atenção para a sustentabilidade no artesanato, destacando a importância da preservação das matérias-primas e da transmissão de conhecimentos entre gerações.