Ao lado de Maria Flor, banda Cordel do Fogo Encantado lança single inédito
Publicado: 19/03/2026 às 08:00
A banda Cordel do Fogo Encantado lançou o single ‘Palavras para Colorir o Céu’, já disponível nas plataformas de streaming, marcando seu primeiro trabalho inédito desde 2018. A faixa conta com a participação da multiartista Maria Flor e reúne a força percussiva e poética característica do grupo, que já está em estúdio preparando as próximas músicas de seu quinto álbum.
