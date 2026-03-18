Tributo ao Supertramp desembarca no Recife em maio com banda europeia

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EXCLUSIVO! Recife recebe, no dia 2 de maio, às 21h, o show da banda europeia Supertramp Experience, no Teatro RioMar. Considerado por Roger Hodgson como o melhor tributo ao Supertramp do mundo, o grupo traz à capital pernambucana os grandes sucessos da icônica banda inglesa, com uma apresentação que promete recriar a sonoridade e a atmosfera marcantes do grupo original. Os Ingressos estão à venda a partir de R$ 95.