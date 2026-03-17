No Recife, Instituto Ricardo Brennand recebe mostra que revisita obra de Rugendas
A exposição "Todos Falam de Mim, Ninguém me Representa: Um Olhar Indígena sobre a Obra de Rugendas" abriu as portas neste final de semana no Instituto Ricardo Brennand, no Recife
Publicado: 17/03/2026 às 06:52
A exposição "Todos Falam de Mim, Ninguém me Representa: Um Olhar Indígena sobre a Obra de Rugendas" abriu as portas neste final de semana no Instituto Ricardo Brennand, no Recife (Foto: Reprodução/Giro Blog)
A exposição “Todos Falam de Mim, Ninguém me Representa: Um Olhar Indígena sobre a Obra de Rugendas” abriu as portas neste final de semana no Instituto Ricardo Brennand, no Recife, reunindo convidados para uma visita guiada que marcou um momento de encontro entre arte, reflexão e diálogo. A mostra tem curadoria do artista visual indígena Ziel Karapotó e da antropóloga Nara Galvão.