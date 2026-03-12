Homenageado no Carnaval do Recife 2026, Lenine lança documentário sobre os bastidores da folia
No dia 12 de fevereiro, o artista apresentou no local um espetáculo inédito, com repertório pensado como uma celebração ao cancioneiro pernambucano
Publicado: 12/03/2026 às 13:48
Um mês após ser homenageado no Carnaval do Recife 2026, o cantor Lenine lançou em seu canal no YouTube um mini documentário com imagens de bastidores e entrevistas sobre o show de abertura da folia no Marco Zero. O lançamento aconteceu na data em que se comemora o aniversário da cidade do Recife.
No dia 12 de fevereiro, o artista apresentou no local um espetáculo inédito, com repertório pensado como uma celebração ao cancioneiro pernambucano. O show contou com participações de Anavitória, Bongar, Os Garotin, Liniker, Lula Queiroga e Spok Frevo Orquestra.
Intitulado O Carnaval de Lenine, o vídeo tem concepção do próprio artista, direção artística de Bruno Giorgi e direção de vídeo de Anna Carolina Braz, Bruno Tavares, Thaysa Proença e Flora Pimentel, que também assina a fotografia do projeto.