Pagunça Reencontro leva samba e pagode ao Bairro do Recife neste sábado (14)

Grupo Pagunça (Divulgação)

O Bairro do Recife será palco do Pagunça Reencontro, evento que promete reviver o clima do samba e do pagode dos anos 1990. A festa acontece neste sábado (14), no Parador, a partir das 16h, reunindo fãs do gênero em uma tarde dedicada à nostalgia musical.

O destaque da programação é o retorno do Grupo Pagunça aos palcos, com um repertório formado por sucessos que seguem na memória do público, como “Me Liga”, “Vem Pagunçar”, “Anúncio de Amor” e “Não é Ilusão”.



Além dos anfitriões, o evento contará com apresentações de Jammil, Geraldinho Lins, Salgadinho e Maestro Spok. A produção é da Festa Cheia Produções e os ingressos estão à venda a partir de R$ 80.