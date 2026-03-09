Blog Giro
Bianca Bin e Edson Fieschi chegam ao Recife com a peça ‘Job’
Após temporadas de sucesso em Nova York, Broadway e São Paulo, o espetáculo JOB chega ao Recife para uma temporada especial no Teatro Santa Isabel
Publicado: 09/03/2026 às 12:55
Peça 'Job' (Annelize Tozetto/Divulgação)
Após temporadas de sucesso em Nova York, Broadway e São Paulo, o espetáculo JOB chega ao Recife para uma temporada especial no Teatro Santa Isabel, entre os dias 13 e 15 de março. A peça aborda temas contemporâneos como trabalho, tecnologia, saúde mental e os limites da vida digital, com Bianca Bin e Edson Fieschi nos papéis principais.
