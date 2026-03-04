Com mais de 30 álbuns, Fagner revisita clássicos da bossa nova em novo disco

Cantor Fagner (Foto: Isabela Espíndola)

O cantor e compositor Raimundo Fagner lança o álbum “Fagner – Bossa Nova”, projeto dedicado a clássicos do gênero. O disco chega ao público pela gravadora Biscoito Fino, com produção, arranjos e violões de Roberto Menescal, idealização do próprio artista e direção vocal de José Milton. A proposta é revisitar a bossa nova a partir do timbre marcante e da personalidade interpretativa do cearense.

No repertório, Fagner interpreta canções emblemáticas como “Chega de Saudade” e “Águas de Março”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, além de “Canto de Ossanha”, de Vinicius com Baden Powell. O cantor adapta sua emissão vocal ao estilo mais contido da bossa, explorando os graves e reduzindo vibratos, sem abrir mão de sua identidade artística.

O álbum também traz participações especiais. Zeca Baleiro divide os vocais em “Tereza da Praia”, enquanto Wanda Sá participa de “Samba em Prelúdio”. Já Marcos Valle canta em “Samba de Verão”, reforçando o diálogo entre gerações da música brasileira.

A seleção inclui ainda “Rio”, parceria de Menescal com Ronaldo Bôscoli, e “Wave” e “Por Causa de Você”, de Tom Jobim com Dolores Duran. O projeto revisita a tradição da bossa nova com novos arranjos, mantendo a essência harmônica do gênero.

Ao revisitar esse repertório, Fagner resgata memórias de sua chegada ao Rio de Janeiro, em 1971, quando passou a conviver com nomes centrais da bossa nova, como Nara Leão e Elis Regina. O álbum reafirma o diálogo entre a trajetória do artista e um dos movimentos mais influentes da música brasileira.