Tati Machado chora em desabafo sobre perda do filho: "Vida virou de cabeça pra baixo"

Tati Machado fez um comovente desabafo em suas redes sociais ao falar sobre como os domingos têm sido difíceis desde a perda do filho, Rael. O bebê, que faleceu com 33 semanas de gestação em maio de 2025, era fruto do casamento da apresentadora com o cineasta Bruno Monteiro.

Emocionada, Tati contou que o fim de semana tem sido um gatilho desde que sua “vida virou de cabeça para baixo”. Segundo ela, organizar a semana sem a presença do filho traz uma sensação constante de falta e de planos que não poderão ser vividos.

A jornalista explicou ainda que decidiu compartilhar o sentimento para mostrar que nem sempre tudo é “um mar de rosas”. Para ela, falar sobre a dor é uma forma de reorganizar os pensamentos e acolher outras pessoas que também estejam enfrentando momentos difíceis.