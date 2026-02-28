Blog Giro
Bicentenário do Diario é celebrado em Portugal
O Instituto Pernambuco-Porto Brasil, na cidade do Porto, em Portugal, recebe a exposição que celebra os 200 anos do Diario de Pernambuco
Publicado: 28/02/2026 às 09:27
Exposição "Bicentenário da Imprensa de Língua Portuguesa: Memória e Cultura" (Foto: Divulgação)
O Instituto Pernambuco-Porto Brasil, na cidade do Porto, em Portugal, recebe a exposição que celebra os 200 anos do Diario de Pernambuco. A abertura para convidados aconteceu ontem, tendo como anfitrião o presidente Zeferino Ferreira da Costa. O Diario foi representado no evento pelo presidente Carlos Vital e pelo superintendente Diogo Vital.
