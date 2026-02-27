Taís Araújo renova contrato com a Globo quatro meses após remake de ‘Vale Tudo‘
Taís afirmou que gosta de trabalhar na emissora e agradeceu a confiança ao longo dos anos
Publicado: 27/02/2026 às 07:19
Após interpretar a protagonista Raquel Acioli no remake de Vale Tudo, Taís Araújo teve o seu contrato de exclusividade renovado pela TV Globo nesta quinta-feira (26). A atriz permanecerá na emissora por pelo menos mais três anos e completará 30 anos como contratada do canal em 2027. A informação foi divulgada e confirmada pelo colunista Gabriel Vaquer, do portal F5.
Taís afirmou que gosta de trabalhar na emissora e agradeceu a confiança ao longo dos anos. “É bonito pensar que quando cheguei à Globo eu tinha 18, e hoje tenho 47. E é mais lindo saber que fico aqui até meus 50 anos”, declarou.
Ela foi contratada pela Globo há 29 anos e estreou na casa no remake de Anjo Mau (1997). Desde então, acumulou diversos trabalhos e se consolidou como uma das atrizes mais prestigiadas de sua geração.
Em seu currículo, constam produções como Da Cor do Pecado (2004), Cobras e Lagartos (2006), A Favorita (2008), Cheias de Charme (2012), Mister Brau (2014-2016), Amor de Mãe (2019), Vale Tudo (2025). Ao todo, foram 12 novelas.