Ivete Sangalo é internada em Salvador após mal-estar: "Está tudo bem"

Após ser internada nesta quarta-feira (25) no Hospital Aliança, em Salvador, Ivete Sangalo usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e explicar o ocorrido

( )

Após ser internada nesta quarta-feira (25) no Hospital Aliança, em Salvador, Ivete Sangalo usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e explicar o ocorrido.

Em vídeo publicado, a cantora aparece deitada em uma cama hospitalar e com um ferimento no rosto. “Está tudo bem! Tive uma infecção intestinal bem violenta, uma virose. De madrugada, acordei com bastante diarreia. Como estava sozinha, tive uma desidratação, minha pressão baixou, eu desmaiei e caí com tudo”, relatou.

Ivete deu entrada na emergência e foi atendida pela equipe médica. Segundo nota divulgada por sua assessoria, a artista apresentou uma indisposição pontual, realizou exames de rotina e passa bem, permanecendo sob acompanhamento médico.