Sucesso de audiência, Avenida Brasil será reprisada no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

Adriana Esteves como Carminha em "Avenida Brasil". Crédito: GShow/Divulgação ()

Considerada a novela de maior sucesso da TV Globo, Avenida Brasil (2012) retorna à programação da emissora no Vale a Pena Ver de Novo, após as emoções finais de Rainha da Sucata (1990). A trama marcou época ao apresentar personagens como Carminha (Adriana Esteves), Nina/Rita (Débora Falabella), Tufão (Murilo Benício) e Jorginho (Caua Reymond).

Ambientada no fictício bairro do Divino, no subúrbio carioca, a novela retrata o cotidiano da classe média em meio a conflitos familiares, ambição e vingança. O Divino Futebol Clube e o comércio local servem de pano de fundo para as histórias que movimentam a narrativa.

Fenômeno de audiência e repercussão, a obra se tornou um marco da dramaturgia brasileira, com cenas e falas que seguem vivas na memória do público. Indicada ao Emmy Internacional em 2013, a novela foi exportada para mais de 140 países e dublada em 19 idiomas.