Aos 74 anos, Herson Capri sofre infarto e é hospitalizado em São Paulo

Aos 74 anos, o ator Herson Capri sofreu um infarto e precisou cancelar as apresentações da peça "A Sabedoria dos Pais", em cartaz no Teatro Bradesco, em São Paulo

Publicado: 23/02/2026 às 11:17

Herson Capri (Globo/ Léo Rosario)

Aos 74 anos, o ator Herson Capri sofreu um infarto e precisou cancelar as apresentações da peça “A Sabedoria dos Pais”, em cartaz no Teatro Bradesco, em São Paulo.

