"Meu amor por Pernambuco não se dimensiona e cantar no Galo é um sonho", diz Ivete ao Giro

O Carnaval, para Ivete Sangalo, não começa no calendário: começa no corpo, na ansiedade que tira o sono, no cuidado diário que prepara voz, mente e músculos para o encontro com a multidão. Quando a cantora fala de Pernambuco, o tom muda de ritmo e ganha textura de memória afetiva. Neste domingo (8), a baiana, uma das maiores vozes da folia brasileira, volta ao estado como uma das atrações do Olinda Beer, na área externa do Pernambuco Centro de Convenções, trazendo no repertório novas apostas e um vínculo antigo, que ela define nesta entrevista exclusiva ao Giro, como sem medidas: “Meu amor por essa terra não se dimensiona”.