Em SP, Priscila Senna grava programa de Lucas Guimarães nos estúdios do SBT
Esta é a segunda participação da pernambucana na atração
Publicado: 30/01/2026 às 07:41
Priscila Senna no programa de Lucas Guimarães no SBT (Foto: Diego Marcel)
Ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional, a cantora Priscila Senna gravou, nesta semana, o programa “Eita, Lucas!”, comandado pelo influenciador Lucas Guimarães. Esta é a segunda participação da pernambucana na atração. A primeira ocorreu em junho do ano passado, quando o programa foi gravado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, com a artista entre as participações musicais.
A nova gravação aconteceu nos estúdios do SBT, em São Paulo. Ainda não há informações sobre a data de exibição do programa.