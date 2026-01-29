Pernambucano Jader lança feat com a cantora Jaloo nesta quinta (29)
Publicado: 29/01/2026 às 07:34
Pernambucano Jader lança feat com a cantora Jaloo (Foto: Flora Negri)
O cantor recifense Jáder lança nesta quinta-feira (29), o single “Volta”, com participação especial da cantora Jaloo. A faixa antecede o segundo álbum de estúdio do artista, previsto para o primeiro semestre deste ano, e aposta em uma sonoridade dançante que combina melancolia, saudade e desejo.
Segundo o compositor pernambucano, a música aborda o pedido delicado de reconexão em uma relação, focando na saudade dos pequenos momentos da convivência cotidiana. A canção fala menos de grandes gestos e mais do afeto construído na rotina, como os domingos juntos e os instantes simples de felicidade compartilhada.
Composta por Jáder em parceria com Uana e Barro, colaboradores frequentes do artista, “Volta” nasceu de forma espontânea em estúdio e traz referências do brega pernambucano e da bachata, dialogando com a musicalidade do Recife. A participação de Jaloo, desejo antigo do cantor, se concretizou após a cantora se identificar com a emoção da faixa.
O lançamento chega acompanhado de videoclipe gravado no Papai Bar, no centro de São Paulo, com direção de Flora Negri. Ambientado em um boteco, o audiovisual explora elementos como sinuca, cerveja e cores quentes para construir um clima de romance latino-brasileiro, reforçando o universo afetivo que Jáder apresenta neste novo trabalho.