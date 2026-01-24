° / °
Blog Giro
GIRO BLOG

Anitta ganha obras de Brennand e J. Borges e revela bastidores de autocuidado para a maratona de carnaval

Mesmo depois de sua passagem pelo Recife, Anitta decidiu dividir com os fãs o que normalmente fica fora dos holofotes.

GIRO BLOG

Publicado: 24/01/2026 às 19:30

Seguir no Google News Seguir

Anitta lança novo EP do projeto de carnaval "Ensaios da Anitta"/Lude Richele

Anitta lança novo EP do projeto de carnaval "Ensaios da Anitta" (Lude Richele)

Mesmo depois de sua passagem pelo Recife, Anitta decidiu dividir com os fãs o que normalmente fica fora dos holofotes.

Anitta , Borges , carnaval , J.
Mais de Blog Giro
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP