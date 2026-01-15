° / °
Filme sobre a vida de Marília Mendonça enfrenta dificuldades

A vida e a carreira de Marília Mendonça, que morreu tragicamente em novembro de 2021, aos 26 anos, serão retratadas em um filme biográfico

Publicado: 15/01/2026 às 11:34

Marília Mendonça venceu na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja/foto: Reprodução/Instagram

Marília Mendonça venceu na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja (foto: Reprodução/Instagram)

A vida e a carreira de Marília Mendonça, que morreu tragicamente em novembro de 2021, aos 26 anos, serão retratadas em um filme biográfico. A produção pretende levar às telas a trajetória da artista, desde os primeiros passos na música sertaneja até o auge do sucesso e a morte precoce que comoveu o país.

MARÍLIA MENDONÇA
