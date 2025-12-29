GIRO BLOG

Recife como memória, ferida e resistência em ‘O Agente Secreto’

O FALSO PROBLEMA — Lembro quando cheguei no Rio pela primeira, em 1993, e parecia que eu tinha lido um manual sobre a cidade. Parecia que que desde sempre havia percorrido aquelas ruas, observado aquelas montanhas e rochas diante do mar. Eu tinha, de longe, vivido o Rio de Janeiro.

Publicado: 29/12/2025 às 12:32