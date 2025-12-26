° / °
Blog Giro
BLOG GIRO

Gerlane Lops lança novo EP com aposta no frevo para o Carnaval 2026

Considerada uma das principais vozes de Pernambuco, Gerlane Lops acaba de lançar o EP ‘Gerlane Lops Carnaval’, reunindo quatro faixas que celebram a força do frevo.

GIRO BLOG

Publicado: 26/12/2025 às 16:06

Seguir no Google News Seguir

Recife, PE, 03/11/2025 - FESTA DE 200 ANOS DO DIARIO DE PERNAMBUCO - Na noite desta segunda-feira(03), foi celebrado os 200 anos do Jorna Diario de Pernambuco no Teatro de Santa Isabel. Gerlane Lopes/Rafael Vieira

Recife, PE, 03/11/2025 - FESTA DE 200 ANOS DO DIARIO DE PERNAMBUCO - Na noite desta segunda-feira(03), foi celebrado os 200 anos do Jorna Diario de Pernambuco no Teatro de Santa Isabel. Gerlane Lopes (Rafael Vieira)

Considerada uma das principais vozes de Pernambuco, Gerlane Lops acaba de lançar o EP ‘Gerlane Lops Carnaval’, reunindo quatro faixas que celebram a força do frevo.

Gerlane Lops
Mais de Blog Giro
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP