Blog Giro
BLOG GIRO
Gerlane Lops lança novo EP com aposta no frevo para o Carnaval 2026
Considerada uma das principais vozes de Pernambuco, Gerlane Lops acaba de lançar o EP ‘Gerlane Lops Carnaval’, reunindo quatro faixas que celebram a força do frevo.
Publicado: 26/12/2025 às 16:06
Recife, PE, 03/11/2025 - FESTA DE 200 ANOS DO DIARIO DE PERNAMBUCO - Na noite desta segunda-feira(03), foi celebrado os 200 anos do Jorna Diario de Pernambuco no Teatro de Santa Isabel. Gerlane Lopes (Rafael Vieira)
Considerada uma das principais vozes de Pernambuco, Gerlane Lops acaba de lançar o EP ‘Gerlane Lops Carnaval’, reunindo quatro faixas que celebram a força do frevo.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes