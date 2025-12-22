° / °
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira anunciam fim do relacionamento: "Seguiremos caminhos separados"

O casal anunciou, nesta segunda-feira (22), a separação após quase cinco anos juntos

Giro Blog

Publicado: 22/12/2025 às 15:43

No comunicado, Paolla e Diogo afirmam que a relação terminou de maneira madura e sem um motivo específico para o rompimento./Reprodução/Redes sociais

Chegou ao fim o relacionamento da atriz Paolla Oliveira com o cantor Diogo Nogueira. O casal anunciou, nesta segunda-feira (22), a separação após quase cinco anos juntos. A notícia foi divulgada em uma publicação conjunta nas redes sociais, na qual ambos reforçam que a decisão foi tomada de forma tranquila.

Diogo nogueira , Paolla Oliveira
