Christian Chávez, ex-RBD, traz turnê "Para Siempre" ao Recife em janeiro
A turnê percorre 12 cidades brasileiras
Publicado: 18/12/2025 às 22:09
Christian Chávez (Divulgação)
O cantor mexicano Christian Chávez, fenômeno do pop latino e ex-integrante da banda RBD, apresenta o show da turnê Para Siempre no Teatro RioMar, dia 27 de janeiro. A turnê, que percorre 12 cidades brasileiras, revisita sucessos do grupo e da carreira solo, reforçando a forte relação do artista com o país, expressa na frase que acompanha o projeto: “Minha casa é o Brasil”.
