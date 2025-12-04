GIRO BLOG

Globo homenageia veteranos em 2ª etapa da Calçada da Fama

Os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, inauguraram a segunda etapa da Calçada da Fama, uma homenagem permanente aos talentos que marcaram a história da TV brasileira.

Publicado: 04/12/2025 às 18:31