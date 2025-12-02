° / °
Atriz Bia Sion convida para sessão de ‘Rio de Clarice’ no São Luiz; veja

O filme reúne cinco diretoras: Eunice Gutman, Maria Luiza Aboim, Taciana Oliveira, Barbara Kahane e Nicole Allgranti que recriam, cada uma, um conto da autora

Giro Blog

Publicado: 02/12/2025 às 17:03

Clarice Lispector é um dos ícones do feminismno. Foto: Wikipedia/Reprodução/

A atriz Bia Sion desembarca no Recife para participar da sessão especial de Rio de Clarice, longa que celebra os 105 anos de Clarice Lispector. O filme reúne cinco diretoras: Eunice Gutman, Maria Luiza Aboim, Taciana Oliveira, Barbara Kahane e Nicole Allgranti que recriam, cada uma, um conto da autora, unindo diferentes olhares sobre seu universo literário.

 

bia sion
X