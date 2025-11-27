Festival Arte na Usina celebra a 11ª edição com programação gratuita

Além dos shows, o público poderá visitar o Mercado dos Arcos, dedicado ao artesanato de diversas cidades, e participar de tours pelos espaços da Usina de Arte, incluindo o Parque Artístico-Botânico

Festival acontece de 5 a 7 de dezembro (Divulgação )

O Festival Arte na Usina chega à sua 11ª edição reunindo arte, cultura e música em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco. De 5 a 7 de dezembro, o público terá acesso gratuito a shows, atividades infantis, intervenções culturais e uma missa de abertura na Capela de Santa Terezinha. Entre as atrações musicais confirmadas estão Adilson Ramos, Almério, Joyce Alane e Natascha Falcão, nomes que reforçam o caráter diverso e contemporâneo da programação.

Neste ano, o tema “Tradição e Renovação” norteia o festival, destacando o equilíbrio entre memória e novas possibilidades para o território. A proposta dialoga diretamente com ações desenvolvidas pela Usina de Arte ao longo da última década, que vem fortalecendo a região não apenas pelo viés cultural, mas também como espaço de turismo, formação e geração de renda. O evento já se consolidou como uma das principais celebrações artísticas do calendário pernambucano.

A programação deste ano também reforça a importância da participação juvenil nas atividades da Usina. Segundo a presidência da instituição, o estímulo ao estudo, à criatividade e a novos caminhos profissionais tem transformado o olhar dos jovens sobre o próprio território. A presença de artistas da nova geração na grade, como Joyce Alane, reforça esse diálogo e amplia o alcance do festival entre diferentes públicos. Confira a programação abaixo:



Além dos shows, o público poderá visitar o Mercado dos Arcos, dedicado ao artesanato de diversas cidades, e participar de tours pelos espaços da Usina de Arte, incluindo o Parque Artístico-Botânico. A expectativa é que cerca de 12 mil pessoas circulem pelos ambientes durante os três dias, fortalecendo o impacto cultural e econômico que o festival promove na Mata Sul de Pernambuco.