Triunfo recebe 16º Festival de Cinema com ampla programação

Com o tema "No sertão o cinema já nasceu encantado", festival destaca a relação simbólica entre território e imaginação

Festival acontece de 14 a 20 de dezembro (Costa Neto/Secult-PE)

O Sertão do Pajeú volta a receber um dos eventos mais importantes do calendário audiovisual estadual: o 16º Festival de Cinema de Triunfo, que acontece de 14 a 20 de dezembro. Durante sete dias, o Theatro Cinema Guarany será palco de exibições, debates e encontros que reforçam a tradição cinematográfica da cidade serrana. A programação reúne obras recentes de várias regiões do país e evidencia o protagonismo do Sertão na produção contemporânea.

Nesta edição, o festival destaca a relação simbólica entre território e imaginação. O tema “No sertão o cinema já nasceu encantado” orienta uma curadoria que valoriza narrativas ligadas à memória, ancestralidade e fabulação, reforçando a força cultural do interior pernambucano. Para a Secretaria de Cultura e a Fundarpe, o evento reafirma o compromisso do Estado com a difusão audiovisual em todas as regiões.

Ao longo da semana, serão exibidos filmes divididos em seis mostras, entre longas, curtas e médias nacionais, produções pernambucanas, obras infantojuvenis, filmes dos Sertões e trabalhos experimentais. A seleção contempla ficção, documentário, animação e videoclipes realizados entre 2023 e 2025, evidenciando a diversidade estética e temática presente no cinema brasileiro atual.

Entre os títulos de destaque estão “Originárias”, documentário que abre a mostra nacional com uma narrativa voltada às vozes indígenas femininas, “Timidez”, drama que investiga relações familiares e afetos contidos, e “Gravidade”, longa pernambucano que encerra o festival com uma história de mistério em meio a uma tempestade solar. A programação também inclui produções amazônicas, sertanejas, videodanças, obras afrofuturistas e filmes que exploram espiritualidade, memória e cotidiano.

Com sessões que evocam diferentes atmosferas, do onírico ao social, o festival convida o público a uma imersão sensível na força do audiovisual nordestino. Mais do que apresentações de filmes, o evento consolida Triunfo como um polo estratégico de circulação cultural, reafirmando o cinema como espaço de encontro, escuta e transformação no alto da serra.