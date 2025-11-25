° / °
Paixão de Cristo de Nova Jerusalém anuncia elenco para temporada 2026

A temporada 2026 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém promete ser uma das mais marcantes da história do espetáculo

Publicado: 25/11/2025 às 14:06

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém /Divulgação

A temporada 2026 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém promete ser uma das mais marcantes da história do espetáculo. A 57ª edição celebra o centenário de Plínio Pacheco, fundador da cidade-teatro localizada em Brejo da Madre de Deus, e deve atrair ainda mais visitantes ao maior teatro ao ar livre do mundo.

 

X