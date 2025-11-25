Paixão de Cristo de Nova Jerusalém anuncia elenco para temporada 2026

A temporada 2026 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém promete ser uma das mais marcantes da história do espetáculo

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém (Divulgação)

