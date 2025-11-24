° / °
"Só ouvi falar de Oscar quando o filme foi para Cannes", diz Dona Tânia

Uma das maiores estrelas de O Agente Secreto, Tânia Maria "Dona Tânia" esteve presente na exibição especial do longa de Kleber Mendonça Filho, na 12ª Mostra de Cinema de Gostoso

Publicado: 24/11/2025 às 13:41

Tânia Maria durante as gravações do filme

Uma das maiores estrelas de O Agente Secreto, Tânia Maria “Dona Tânia” esteve presente na exibição especial do longa de Kleber Mendonça Filho, na 12ª Mostra de Cinema de Gostoso, no Rio Grande do Norte. A atriz potiguar apresentou o filme no palco, saudando a produção cinematográfica da sua terra e agradecendo ao seu diretor.

X