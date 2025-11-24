"Só ouvi falar de Oscar quando o filme foi para Cannes", diz Dona Tânia

Uma das maiores estrelas de O Agente Secreto, Tânia Maria "Dona Tânia" esteve presente na exibição especial do longa de Kleber Mendonça Filho, na 12ª Mostra de Cinema de Gostoso

Tânia Maria durante as gravações do filme "O Agente Secreto". (Divulgação/Victor Jucá)

