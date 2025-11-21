Saiba como garantir ingressos gratuitos para show de Jorge Aragão em Olinda

O cantor e compositor Jorge Aragão traz para Olinda, no próxima quarta-feira (26), o show "Jorge Aragão – 50 anos de Poesia"

Cantor e compositor Jorge Aragão (Divulgação/ Adriano Von Markendorf)

O cantor e compositor Jorge Aragão traz para Olinda, no próxima quarta-feira (26), o show “Jorge Aragão – 50 anos de Poesia”, que integra uma turnê gratuita por diversas capitais brasileiras. A apresentação será no Teatro Guararapes, celebrando o repertório construído ao longo de cinco décadas e incluindo sucessos que marcaram gerações. A passagem por Pernambuco também contará com ações educativas e uma exposição dedicada à trajetória do artista.

Os ingressos são gratuitos e limitados, ficando disponíveis apenas nesta segunda (24), ao meio-dia, exclusivamente pelo site oficial do projeto (jorgearagao50.com.br). Nas cidades por onde a turnê já passou, as entradas se esgotaram em poucos minutos, por conta da capacidade reduzida de cada teatro. Por isso, o público deve ficar atento ao horário de abertura da plataforma para garantir presença no evento.

Além do show, o projeto oferece ao público uma exposição itinerante, montada no foyer do teatro, com fotos, vídeos e registros que revisitam momentos marcantes da carreira de Aragão. Também haverá oficinas gratuitas de instrumentos, comandadas por músicos que integram a banda oficial do artista.