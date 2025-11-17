° / °
Blog Giro
GIRO BLOG

Mirtes Renata, mãe de Miguel, agradece referência feita por ‘O Agente Secreto’

São incontáveis as referências que já estão sendo descobertas e descascadas em O Agente Secreto desde que o filme entrou em cartaz. O longa de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, inclui entre seus momentos marcantes um trecho que vem chamando a atenção

Giro Blog

Publicado: 17/11/2025 às 12:56

Seguir no Google News Seguir

Mirtes Renata fala ao Viver com exclusividade sobre homenagem de cena do filme/Foto: Crysli Viana

Mirtes Renata fala ao Viver com exclusividade sobre homenagem de cena do filme (Foto: Crysli Viana)

São incontáveis as referências que já estão sendo descobertas e descascadas em O Agente Secreto desde que o filme entrou em cartaz. O longa de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, inclui entre seus momentos marcantes um trecho que vem chamando a atenção.

Mãe de Miguel , Miguel , Mirtes , O Agente Secreto , Renata
Mais de Blog Giro

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X