Mirtes Renata, mãe de Miguel, agradece referência feita por ‘O Agente Secreto’

São incontáveis as referências que já estão sendo descobertas e descascadas em O Agente Secreto desde que o filme entrou em cartaz. O longa de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, inclui entre seus momentos marcantes um trecho que vem chamando a atenção

Mirtes Renata fala ao Viver com exclusividade sobre homenagem de cena do filme (Foto: Crysli Viana)

São incontáveis as referências que já estão sendo descobertas e descascadas em O Agente Secreto desde que o filme entrou em cartaz. O longa de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, inclui entre seus momentos marcantes um trecho que vem chamando a atenção.