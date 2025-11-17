Mirtes Renata, mãe de Miguel, agradece referência feita por ‘O Agente Secreto’
São incontáveis as referências que já estão sendo descobertas e descascadas em O Agente Secreto desde que o filme entrou em cartaz. O longa de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, inclui entre seus momentos marcantes um trecho que vem chamando a atenção
Publicado: 17/11/2025 às 12:56
Mirtes Renata fala ao Viver com exclusividade sobre homenagem de cena do filme (Foto: Crysli Viana)
