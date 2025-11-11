° / °
Silvânia Aquino anuncia saída da banda Calcinha Preta após 23 anos

Giro Blog

Publicado: 11/11/2025 às 11:50

Cantora Silvânia Aquino (Foto: Lucas Morais/Reprodução)

Considerada uma das vozes mais emblemáticas do forró, a cantora Silvânia Aquino anunciou sua saída da banda Calcinha Preta, encerrando uma trajetória de mais de duas décadas. A notícia foi compartilhada nas redes sociais da artista na noite da última segunda-feira (10).

 

