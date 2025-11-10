Livro dos 200 anos do Diario de Pernambuco é lançado em evento prestigiado no Recife

A obra revisita a trajetória do jornal mais antigo em circulação da América Latina, combinando memória, jornalismo e cultura

Maria do Carmo, Yolanda Leimig e Flávia Azevedo durante o lançamento (Divulgação)

O lançamento do livro Diario de Pernambuco: 200 anos que aconteceu na Livraria Jaqueira, no centro do Recife, reuniu diversas personalidades da sociedade pernambucana, entre elas Maria do Carmo, Yolanda Leimig e Flávia Azevedo. A obra revisita a trajetória do jornal mais antigo em circulação da América Latina, combinando memória, jornalismo e cultura.

Escrito por Ennio Benning, com colaboração de Ângelo Castelo Branco, Fernando Barros Correia e Ítalo Rocha Leitão, o livro conta com projeto gráfico de Luiz Arrais e edição da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe). A publicação homenageia os 200 anos do Diario de Pernambuco, destacando sua importância no acompanhamento do desenvolvimento de Pernambuco e do país.