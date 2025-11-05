OPINIÃO | ‘O Agente Secreto’ transforma o Recife em espelho do Brasil

"Modernizar o passado". A canção ‘O monólogo ao pé do ouvido’, de Chico Science e Nação Zumbi, não faz parte da trilha de O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, mas poderia. O verso define o espírito da obra, que revisita o Recife dos anos 1970 para revelar um país que continua o mesmo, apenas com novas fachadas.

'O Agente Secreto' está confirmado na programação da Mostra (Foto: Victor Jucá)

“Modernizar o passado”. A canção ‘O monólogo ao pé do ouvido’, de Chico Science e Nação Zumbi, não faz parte da trilha de O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, mas poderia. O verso define o espírito da obra, que revisita o Recife dos anos 1970 para revelar um país que continua o mesmo, apenas com novas fachadas.