Filme ‘Dolores’ mergulha em sonhos femininos através de três protagonistas

Novo filme do pernambucano Marcelo Gomes (Cinema, Aspirinas e Urubus), dirigido em parceria com Maria Clara Escobar, foi exibido na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Gilda Nomacce, Carla Ribas e Naruna Costa em cena de 'Dolores' (Foto: Mujica Saldanha)

Falta pouco para Dolores (vivida por Carla Ribas) completar 65 anos, mas uma premonição coloca sua vida de cabeça para baixo. Em sua visão, ela abre um grande cassino, não antes de apostar o dinheiro da venda da própria casa. Paralelamente, sua filha Deborah (Naruna Costa) aguarda a saída do marido da cadeia. Já a neta, Duda (Ariane Aparecida), recebe uma perigosa oferta para viver nos Estados Unidos.