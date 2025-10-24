° / °
Blog Giro
Olinda,

Adriana Partimpim leva seu quarto mágico ao Teatro Guararapes

O espetáculo da turnê nacional inédita será no Teatro Guararapes, neste sábado (25)

Giro Blog

Publicado: 24/10/2025 às 13:07

Seguir no Google News Seguir

Adriana Partimpim se apresenta em Pernambuco pela primeira vez/Foto: Leo Aversa/Divulgação

Adriana Partimpim se apresenta em Pernambuco pela primeira vez (Foto: Leo Aversa/Divulgação)

Um quarto não é feito apenas de paredes, mas de sonhos, melodias e histórias cantadas. É desse espaço íntimo, repleto de tesouros musicais, que surge Adriana Partimpim para uma turnê nacional inédita, com uma parada especial em Olinda, no Teatro Guararapes, neste sábado (25), às 17h. O espetáculo se baseia no álbum O Meu Quarto, lançado no ano passado, que marcou o fim de um hiato de doze anos, trazendo de volta a magia que conquistou crianças e adultos.

Mais do que simplesmente retomar os palcos, a artista expande os horizontes de seu universo infantil. Pela primeira vez, o projeto alcança território pernambucano com toda a grandiosidade que a ocasião merece. “É impressionante o que tem acontecido nas plateias”, relata Adriana, em conversa exclusiva com o Viver. Essa mesma energia deve contagiar o Guararapes, onde a metáfora do quarto será materializada através de uma cenografia imersiva e projeções que transportam o público para um mundo de pura imaginação, em contraste ao formato intimista que adotou como Calcanhotto em sua apresentação solo festival Palco Brasil, realizado em agosto na Caixa Cultural Recife.

Adriana Partimpim
Mais de Blog Giro

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X