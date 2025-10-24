Adriana Partimpim leva seu quarto mágico ao Teatro Guararapes

Adriana Partimpim se apresenta em Pernambuco pela primeira vez (Foto: Leo Aversa/Divulgação)

Um quarto não é feito apenas de paredes, mas de sonhos, melodias e histórias cantadas. É desse espaço íntimo, repleto de tesouros musicais, que surge Adriana Partimpim para uma turnê nacional inédita, com uma parada especial em Olinda, no Teatro Guararapes, neste sábado (25), às 17h. O espetáculo se baseia no álbum O Meu Quarto, lançado no ano passado, que marcou o fim de um hiato de doze anos, trazendo de volta a magia que conquistou crianças e adultos.

Mais do que simplesmente retomar os palcos, a artista expande os horizontes de seu universo infantil. Pela primeira vez, o projeto alcança território pernambucano com toda a grandiosidade que a ocasião merece. “É impressionante o que tem acontecido nas plateias”, relata Adriana, em conversa exclusiva com o Viver. Essa mesma energia deve contagiar o Guararapes, onde a metáfora do quarto será materializada através de uma cenografia imersiva e projeções que transportam o público para um mundo de pura imaginação, em contraste ao formato intimista que adotou como Calcanhotto em sua apresentação solo festival Palco Brasil, realizado em agosto na Caixa Cultural Recife.